Elezioni a Baronissi, Pd: "Nessuna decisione assunta per il candidato sindaco"

Contrariamente a quanto riportato su alcuni profili social e da alcune testate giornalistiche, nessuna decisione è stata assunta dagli organi preposti in merito alla scelta del candidato sindaco per le Elezioni Amministrative a Baronissi.

L’ipotesi di candidatura emersa al termine della riunione di ieri sera, cui hanno partecipato solo alcuni componenti del circolo PD di Baronissi, non è frutto di una scelta condivisa con gli organi del partito locale e provinciale ma è frutto di mere ambizioni personali e di parte. La procedura impiegata, tra l’altro, è illegittima nella forma ed errata nella sostanza politica perché, da un lato, viola i quorum regolamentari e, dall’altro, configura un tentativo inopportuno e fazioso di inficiare il paziente e complesso lavoro di ascolto, confronto e mediazione che gli organi territoriali e provinciali del PD, proprio su delega del circolo di Baronissi, stanno portando avanti con l'intento di operare la scelta vincente da sottoporre agli elettori nell’esclusivo interesse della Comunità di Baronissi.

Non è il tempo di fughe in avanti.

La gente ci chiede il massimo dell'unità e candidature adeguate a realizzare i programmi di sviluppo di Baronissi in continuità del lavoro fin ora svolto dall’amministrazione guidata dal Sindaco Valiante. La riunione svoltasi ieri sera è meramente interlocutoria. Pertanto, continua in queste ore il lavoro della segreteria provinciale e degli organismi competenti per la formazione di una coalizione coesa e concentrata sul duro lavoro che ci attende nei prossimi anni alla guida di Baronissi.