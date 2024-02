L’indiscrezione/Elezioni comunali a Baronissi: spunta il nome del Comandante Francesco Tolino

Da comandante della Polizia Municipale a Candidato Sindaco di Baronissi? E' questa l'ultima indiscrezione che arriva dai corridoi del Comune della Valle dell'Irno, dove il sindaco Gianfranco Valiante è ancora alle prese con la ricerca di un nome da mettere in campo per la prossima tornata elettorale. Il nome in questione sarebbe, come da piu' parti sembra confermato, quello di Francesco Tolino, attuale Comandante del Corpo di Polizia Locale, già Vice Sindaco del Comune di Montoro, di cui è originario e dove vive. Tolino, tra l'altro, veniva anche indicato come possibile candidato sindaco a Montoro dove, da oltre un anno, ha rotto con l'attuale primo cittadino Girolamo Giaquinto.