Elezioni comunali 2021, il centrosinistra conferma la ricandidatura di Enzo Napoli

Si è nuovamente riunito a Salerno il coordinamento provinciale delle forze politiche civiche e di centro sinistra che lo scorso settembre hanno sostenuto l’attuale presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si è deciso, innanzi tutto, di ribadire il sostegno alla ricandidatura di Enzo Napoli a sindaco di Salerno, avviando un lavoro di condivisione programmatica per il rilancio dell’azione amministrativa in città. "Seguiranno, nelle prossime settimane, approfondite discussioni programmatiche che renderanno ulteriormente condiviso il percorso intrapreso" si legge in una nota: "Il lavoro di confronto proposto per la città di Salerno, inoltre, costituirà il percorso che la coalizione avvierà, sui territori, anche per gli altri comuni al voto, a partire da Battipaglia, Eboli e Fisciano".

I partecipanti

Alla riunione, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, hanno partecipato Vincenzo Luciano (PD), Silvano Del Duca e Massimiliano Natella (Partito Socialista), Luigi Nocera ed Augusto De Pascale (Noi Campani); Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese (Italia Viva), Vincenzo Marrazzo (Liberal Democratici), Giovanni D’Avenia e Leonardo Claps (Centro Democratico), Alessandra Senatore e Antonio Santoro (+ Europa), Dario Barbirotti (Europa Verde), Corrado Martinangelo e Vincenzo Catino (Democratici e Progressisti), Francesco D’Acunto (Campania Libera) e Michele Buonomo (Ambientalisti).