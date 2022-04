Elezioni comunali nel salernitano, il Prefetto sigla il decreto per i comizi elettorali

E' stato firmato oggi dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, il decreto di indizione dei comizi elettorali convocati domenica 12 giugno, per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni della provincia di Salerno, per la prossima tornata elettorale. In particolare andranno al voto 34 comuni, di cui 32 per scadenza naturale del mandato e due, Albanella e Cicerale, sciolti a seguito delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri. Inoltre, Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore andranno al voto con il sistema proporzionale e i restanti con il sistema maggioritario.

Le date

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 giugno.