Elezioni comunali, conferme e delusioni: tutti i commenti

Tempo di bilanci e commenti per il mondo politico locale dopo le elezioni comunali in 34 centri del salernitano.

Cilento

Fra i primi ad augurare buon lavoro ai neo eletti il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che ha salutato in particolare i primi cittadini di Agropoli, Cicerale, Prignano Cilento e Rutino in quanto membri dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. "Il sindaco . afferma Alfieri - è un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, la prima persona alla quale si rivolgono chiedendo risposte tutti i giorni. Quando le persone con il proprio voto gli danno fiducia, è investito di una grande responsabilità verso la Città che amministra. Quella del sindaco è una straordinaria avventura umana e politica che davvero può incidere sul destino di una comunità". Il sindaco uscente di Centola, Carmelo Stanziola, che ha appoggiato la corsa a sindaco dello sconfitto Andrea Luongo ha invece ringraziato i 1359 cittadini che hanno sostenuto la lista: "Auguri di buon lavoro al neo Sindaco Rosario Pirrone e alla sua squadra".

Agro Nocerino Sarnese

A salutare i neo sindaci dell'agro nocerino ci ha pensato, invece, Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano Sul Sarno: "Ai sindaci eletti di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Facciamo insieme per un Agro nocerino di qualità sul fronte dei servizi e della qualità della vita. A Paolo De Maio, Paola Lanzara e Carmine Pagano vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sin da ora a loro offro la mia collaborazione a lavorare insieme per il bene dei cittadini su ogni fronte", ha affermato la Zuottolo. "L'Agro nocerino ha tante potenzialità e tocca a noi fare il massimo per sfruttarle. Facciamo squadra oltre le ideologie. Lo meritano i nostri cittadini". Il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, si è dichiarato "felicissimo per questa grande vittoria, che dal punto di vista politico ha una portata enorme". "Una sconfitta stratosferica per il centrodestra - ha aggiunto Strianese - che è totalmente sconnesso dai territori e privo di classe dirigente formata e spendibile". Strianese, nell'augurare buon lavoro a tutti i sindaci eletti, ha ricordato che "la Provincia di Salerno rimane a disposizione di tutti e continuiamo il nostro lavoro a fianco ai Comuni e alle comunità per quanto riguarda scuole, ambiente, viabilità, infrastrutture, pianificazione territoriale, patrimonio, cultura. La Provincia c’è.”