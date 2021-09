Elezioni comunali, Conte torna a Salerno per sostenere la Barone: l'appuntamento

E' atteso questa sera alle ore 21, in piazza Portanova, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte che torna a Salerno in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Terrà un comizio a sostegno della candidata sindaca Elisabetta Barone.

Ad accoglierlo saranno, oltre all’aspirante prima cittadina che è appoggiata anche da liste civiche di centrosinistra, i parlamentari salernitani Angelo Tofalo, Nicola Provenza e Andrea Cioffi.

“A Salerno il MoVimento 5 Stelle ha fatto un gran lavoro, costituendo un patto civico intorno alla figura di Elisabetta Barone e dando una valida alternativa all'amministrazione che da 30 anni gestisce la città con decisioni che si attuano nei palazzi, tenendo i cittadini lontani dalle scelte. Come abbiamo fatto tutti noi in questa campagna elettorale Conte ha espresso il desiderio di ascoltare le persone e di stare tra la gente, dopo essere stato eletto presidente del MoVimento. Questa sera incontrerà i cittadini salernitani in piazza Portanova, simbolo da sempre della città di Salerno”.