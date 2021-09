Elezioni comunali: la sottosegretaria di Stato al Ministero della Giustizia ad Eboli, per sostenere il M5S

E’ previsto, prima della conferenza stampa, un sopralluogo della cinta muraria del Castello Colonna, provvisoriamente messa in sicurezza a seguito delle minacce di crollo avvenute la scorsa primavera

Domani, 24 settembre 2021, la sottosegretaria di Stato al Ministero della Giustizia, Anna Macina, sarà ad Eboli per parlare di legalità e del futuro del Castello Colonna. Alle ore 10, presso l’Hotel Grazia, in via Nazionale al civico 20, si terrà una conferenza durante la quale interverranno, oltre alla sottosegretaria Macina, il candidato sindaco Damiano Capaccio, il vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Cosimo Adelizzi e il Commissario di Polizia Penitenziaria candidato nella lista M5S Cristian Gasparro.

E’ previsto, prima della conferenza stampa, un sopralluogo della cinta muraria del Castello Colonna, provvisoriamente messa in sicurezza a seguito delle minacce di crollo avvenute la scorsa primavera.