Elezioni comunali a Nocera Inferiore: i nomi di tutti gli eletti

Sono 15 i consiglieri comunali che andranno a comporre la maggioranza guidata dal neo sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Quattro i consiglieri eletti nella lista del Partito Democratico: Giuseppe Arena (1306), Luigi Pepe (706), Carmen Granato (639) e Federica Fortino (546). Quattro anche gli eletti nella lista Passione per Nocera: Antonio Alfano (859), Luciano Passero (475), Raffaele Baio (450) ed Annarita Ferrara (398). Tre i consiglieri di "Nocera libera": Alfonso Romano (575), Rocco Vecchione (337) e Mariano Fasolino (291). Il Psi con Umberto Iannotti (591) e Ferdinando Padovano (450). Liberal con Fabio Ferrigno (288) e Nocera città solidale con Renato Guerritore (433).

L'opposizione

Per la minoranza entrano in consiglio i candidati sindaco sconfitti Antonio Romano, Tonia Lanzetta e Giovanni D'Alessandro. Con loro Rosa Giordano (636), Antonio Iannello (486), Pasquale D’Acunzi (358) e Giuseppe Odoroso (216), Giovanni Rosati (436) e Vincenzo Sellitto (261). Non entrano in consiglio, invece, gli altri due candidati a sindaco Erminia Maiorino (Potere al Popolo) e Paolo Maiorino (Lega).