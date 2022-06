Elezioni comunali, Piero De Luca: "Pd prima forza politica da Nord a Sud del Paese"

“Il Partito Democratico ottiene un ottimo risultato al primo turno di queste elezioni amministrative. Prima forza politica da Nord a Sud del Paese.È un segnale importante ma anche una grande responsabilità. Perché ci dice che gli italiani guardano al Pd con fiducia e che il centrosinistra deve rimanere unito e compatto per vincere". Lo ha detto l'onorevole Piero De Luca, vice capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.

Il commento

"Importante il risultato anche in Campania, dove abbiamo ottenuto vittorie nette e significative in tanti Comuni, tra cui in particolare Portici, Sant'Antimo Limatola, Agropoli, Nocera Inferiore, solo per citarne alcuni. Segnale del lavoro condiviso e diffuso di cambiamento positivo del nostro territorio che portiamo avanti da tempo. - ha aggiunto - A tutte le candidate e a tutti i candidati un forte ringraziamento e ai Sindaci democratici eletti al primo turno, congratulazioni e auguri di buon lavoro! Ci aspettano grandi sfide, anche grazie alle risorse del PNRR, che passano proprio attraverso i Comuni. Per questo il lavoro dei sindaci sarà ancor più importante nei prossimi anni”.