Elezioni comunali, il Pd esulta: "I cittadini confermano fiducia in noi"

"Dai borghi più piccoli ai centri più grandi emerge chiaramente la fiducia nei riguardi dei candidati del Partito Democratico e, più in generale, delle coalizioni di centrosinistra". Parola del segretario provinciale del Partito Democratico, Vincenzo Luciano, che commenta i risultati del partito nelle consultazioni di domenica. "L'ampio consenso ottenuto è un riconoscimento importante per la qualità dell'azione politica ed amministrativa svolta nei territori dal Partito Democratico".

Il territorio

"Siamo un partito profondamente radicato nelle comunità concentrato sulle esigenze reali dei concittadini" aggiunge Luciano. "Abbiamo messo in campo - spiega - candidati competenti, autorevoli ed apprezzati che sono stati premiati dal consenso elettorale sia in caso di riconferma sia come elezione ex novo. Sapremo esser degni di tanta fiducia. Siamo pronti a guidare lo sviluppo civile ed economico di ogni Comunità valorizzando a pieno le potenzialità di ogni territorio grazie alla filiera istituzionale che vede il PD protagonista nei principali centri del salernitano, alla guida dell'ente Provincia, con il supporto prezioso degli onorevoli Piero De Luca ed Eva Avossa, ed in prima fila in Regione Campania a sostegno dell'azione del presidente Vincenzo De Luca. Desidero infine, auspicando buon lavoro agli eletti, rivolgere uno speciale ringraziamento a tutti i nostri candidati che hanno condotto con passione ed entusiasmo un'esaltante campagna elettorale. Donne ed uomini, giovani e meno giovani, militanti ed esponenti della società civile. Tutti e ciascuno hanno portato il loro importantissimo e decisivo contributo alla vittoria facendoci, ancora una volta, apprezzare il piacere e l'orgoglio della bella e buona politica".