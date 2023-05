Elezioni comunali 2023, Piero De Luca(Pd): "Importanti conferme per il Pd in provincia di Salerno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Esprimo profonda soddisfazione per l'importante risultato elettorale conseguito dal Partito Democratico nei comuni della Provincia di Salerno chiamati al voto”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Piero De Luca che aggiunge: “In attesa dei ballottaggi, il nostro partito si conferma prima forza politica, alla guida in quasi tutte le amministrazioni, dimostrando la qualità dei nostri amministratori e la loro capacità di essere in totale sintonia con le esigenze delle comunità rappresentate.

Desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini candidati per la grande generosità, passione e competenza con le quali hanno affrontato una campagna elettorale difficile in un momento storico nel quale l'Italia è governata da un governo di destra nemico del meridione. Congratulazioni ai Sindaci e a tutte le consigliere e i consiglieri eletti. Auguri di buon lavoro”, conclude il deputato dem.