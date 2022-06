Election day: doppio appuntamento alle urne con le comunali e il referendum, la diretta

E' oggi l'election day: in questa domenica, 12 giugno, infatti, doppio appuntamento alle urne, per le amministrative che coinvolgono 978 comuni italiani, di cui 33 in provincia di Salerno e per il referendum nazionale sulla giustizia. Seggi aperti, dunque, dalle 7 alle 23, mentre lo spoglio per le comunali inizierà lunedì alle 14 e quello per il referendum stasera stesso, a chiusura delle votazioni. Circa le comunali, importante ricordare che nelle città con oltre 5mila abitanti bisogna indicare una sola preferenza, o due preferenze ma di genere diverso. Per i Comuni con più di 15 mila abitanti è possibile il voto disgiunto, quindi si può barrare il nome di un candidato sindaco e mettere una X anche su una lista che appoggia un diverso aspirante sindaco. Non è ammesso il voto disgiunto nelle cittadine più piccole, invece. Eventuali ballottaggi per le città grandi sono previsti per il 26 giugno.

Le precauzioni anti-Covid

Previste le precauzioni anti Covid, dalla sanificazione delle mani al distanziamento. Fortemente raccomandato anche l'uso della mascherina che non deve, tuttavia, necessariamente essere una Ffp2 e che bisognerà togliere solo al momento del riconoscimento d'identità. Gli elettori positivi al Covid e in quarantena o isolamento domiciliare possono esprimere il loro voto, previa comunicazione almeno 5 giorni prima del turno elettorale: per loro, sono operativi appositi seggi speciali.

Cosa cambia se vincesse il "sì" al referendum

Per i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali, gli elettori possono esprimersi su cinque quesiti abrogativi: chi è a favore dell’abrogazione dovrà quindi votare “sì” e chi è contrario “no”. Perché il referendum sia valido, dovrà essere raggiunto il quorum. Tra le varie modifiche che verrebbero apportate se vincesse il “sì”, quella secondo cui anche ai condannati verrebbe concesso di candidarsi per elezioni politiche e amministrative, o di continuare il proprio mandato e l'eliminazione della possibilità, per i reati meno gravi, di motivare una misura cautelare con il pericolo che la persona commetta altri reati.

I Comuni al voto in provincia

In provincia di Salerno, urne aperte ad Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Marigliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio. Di questi, solo Agropoli, Nocera Inferiore e Mercato San Severino risultano comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

In aggiornamento i dati sull'affluenza alle urne