Elezioni comunali a Salerno: appello alle forze politiche di centrodestra

Esiste un’altra Salerno. Libera, desiderosa di costruire sviluppo, crescita, opportunità per tutti. È fatta di sensibilità politiche, di associazioni, di famiglie e professionisti. Di tanti giovani.

È la Salerno che in questi anni ha criticato un modello di crescita e di gestione, e’ la Salerno che fra mille difficoltà ha indicato un’altra direzione di marcia, è quella che ha apprezzato alcune intuizioni e che è però stanca di un Sistema chiuso e sempre uguale a se stesso.

È quella che ha aspettato e che ora intende scendere in campo.

È il momento di unire questi percorsi e di promuovere iniziative più grandi. È il tempo della responsabilità.

Per farlo tocca, prima di tutto, ai partiti di centrodestra, poi alle associazioni ed ai singoli, agli appassionati della cosa pubblica. È il tempo di leggere la città per disegnare un percorso credibile.

Per le elezioni amministrative del 2021 bisogna organizzare, nella città di Salerno, un fronte ampio, inclusivo.

Tocca superare le legittime ambizioni personali, andare oltre le battaglie identitarie, e costruire progetti più grandi.

Proporre alla città un quadro frammentato, fatto di tante liste ed esperienze divise e diverse, sarebbe un errore.

Si rinunci alle corse solitarie che sono nobili e coraggiose ma che rischiano di scoraggiare e dare l’impressione, spesso errata, delle ‘liste fai da te’.

Chi è in campo lavori per coinvolgere nuove energie, per ridare entusiasmo a chi lo aveva e lo ha perso, chi è in campo oggi lavori per unire e, soprattutto, per un programma serio e moderno.

La Salerno del futuro dovrà tutelare le aree verdi, sviluppare la vocazione turistica, ripensare la strategia industriale. Dovrà tutelare il commercio, rilanciare la sfida della sostenibilità e delle nuove tecnologie.

La Salerno che riparte dovrà abbattere le clientele, dovrà fermare la fuga dei giovani, dovrà essere di tutti e non di pochi.

Insieme, proviamoci. Questa volta davvero

Nota

Unire ed allargare. Sui temi e senza scontri

Ecco l’appello ad unire le forze del cambiamento a Salerno. Partendo dal centrodestra ed allargando, contro la frammentazione e per rilanciare sui temi.

L’appello nasce da una idea del giornalista Gaetano Amatruda, grazie allo stimolo di personalità come l’avvocato Enzo Indelli in particolare e poi ancora Fabio Mammone, Pia Napoli ed operatori ‘estranei’ alla politica come Mimmo Fortunato o il noto pediatra Basilio Malamisura.

Ci sono consiglieri comunali, ex consiglieri della città capoluogo, intellettuali, rappresentanti del mondo

Accademico e delle professioni. Qui i primi nomi 50, saranno 100 il fine settimana.

FIRMATARI

Abate Marco ex consigliere comunale FI

Adinolfi Gianfranco Imprenditore turistico

Amatruda Gaetano giornalista

Carpentieri Cristina, avvocato

Carrella Giovanni avvocato ex consigliere comunale Udc

Celano Roberto consigliere comunale

Cuomo Albero Professore universitario

Curzio Raffaele avvocato

D’Anna Alberto, manager pubblico

Della Corte Pippo imprenditore

De Fazio Massimo bancario, già assessore provinciale

Domini Giovanna avvocato

Elefante Antonio avvocato

Fasolino Antonio, avvocato e già assessore provinciale

Fortunato Domenico agente immobiliare

Gatto Manuel avvocato

Gambardella Alfonso docente di religione, Popolo della Famiglia

Giubileo Angelo Liberaldemocratici

Indelli Enrico ragioniere

Indelli Emanuele personal trainer

Indelli Vincenzo avvocato

Intennimeo Paolo imprenditore.

Lamberti Luca imprenditore turistico

Leone Alessio imprenditore

Malamisura Basilio Specialista in Pediatria

Marinari Angelo, direttore commerciale

Marinelli Lina, medico (medicina territoriale)

Mammone Fabio avvocato

Mammone Aurelio avvocato

Mazzeo Luca ‘Quelli che le cose non sono normali’

Mazzetti Alessandro docente di storia e geopolitica presso la scuola di guerra economica ASCE

Napoli Pia commercialista

Novelli Gioacchino, direttore sportivo

Orlando Rosita avvocato

Parise Sonia avvocato

Romaniello Carmine Associazione Andare Avanti

Russomando Ciro, consigliere comunale Medico

Rizzo Valentina, dottoressa

Saggese Antonio consulente politiche e programmazione UE

Salzano Aniello, professore universitario e già Sindaco di Salerno

Santoro Cristian operatore sanitario e dirigente politico

Santoro Aniello Elicotterista Vigili del Fuoco è rappresentante associazione Attiva Salerno

Spatola Armando, dirigente Rivoluzione Cristiana

Strianese Vincenzo, architetto

Tiziano Sica Movimento ‘Protesta Popolare salernitana’

Vicinanza Carla, dottoressa

Voria Antonio Commercialista, Popolo della Famiglia