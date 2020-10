Elezioni comunali 2021, Michele Sarno si candida a sindaco di Salerno

Il Presidente Emerito della Camera Penale Michele Sarno è pronto ad avviare ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali della città di Salerno.

L'appuntamento

Domani (sabato 24 ottobre), alle 10, negli ampi spazi all’aperto, del Mood Garden Bar di via Papio (alle spalle della storica sede del Tribunale di Salerno sul corso Vittorio Emanuele), l’avvocato penalista salernitano, annuncerà la sua volontà di candidarsi a sindaco del capoluogo in vista delle elezioni amministrative del 2021. Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l'emergenza coronavirus – comunicano dallo staff - i giornalisti avranno l'opportunità di conoscere il progetto, le proposte ed il programma politico che sarà presentato agli elettori per la costruzione di un nuovo progetto di città.

Il retroscena

E’ molto probabile che Sarno scenderà in campo con una formazione civica, anche se la sua storia personale è legata al mondo della destra salernitana. E chissà che sul suo nome non possano convergere i principali partiti proprio del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) che, finora, non hanno ancora dato alcuna indicazione e che in caso di mancato accordo di coalizione rischierebbero di presentarsi divisi agli elettori come cinque anni fa.