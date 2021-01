Elezioni comunali a Salerno, il Codacons si schiera con Cammarota

Il Codacons, in vista delle elezioni comunali di Salerno, si schiera tramite il vice segretario nazionale Matteo Marchetti al fianco dell’associazione “La Nostra Libertà” che ha come candidato sindaco l’avvocato Antonio Cammarota.

L'annuncio

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori prende posizione: "Oramai ci siamo, le elezioni della nostra città sono alle porte, finalmente abbiamo la possibilità di voltare pagina dopo trenta anni, vista l’esperienza vissuta sul campo attraverso l’Associazione Codacons a Salerno ed in Campania affrontando i temi più disparati e contribuendo a far crescere una coscienza civile e sociale nella nostra comunità attraverso tante battaglie che hanno condotto ad altrettante vittorie presso i Tribunali e non solo. E’ ormai tempo di entrare nelle istituzioni. I cittadini meritano questo impegno! Sta emergendo in città, come l’unica voce fuori dal coro, il movimento civico La Nostra Libertà l’unica in grado di rivolgersi alla società civile, veramente libera dalle zavorre partitiche ma soprattutto vicina in tante lotte affrontate spesso insieme nella commissione trasparenza con il Presidente Antonio Cammarota, in provincia e tanti altri consessi battaglie come le strisce blu, il viadotto gatto, il degrado ambientale e morale da troppo a lungo sopportato ...chi è di questa città, chi ha lottato spesso insieme o si è sempre confrontato con rispetto è giusto che cammini insieme......La Vie En Rose!!!”.