Elezioni comunali di Salerno: Fratelli d'Italia candida a sindaco Rino Esposito

Fratelli d’Italia punta sul commercialista e revisore dei conti Gennaro (detto Rino) Esposito in vista delle elezioni comunali di Salerno. Il suo nome sarà portato sul tavolo di confronto del centrodestra a livello regionale. A lanciare il nome dello stimato professionista salernitano è il Questore della Camera dei Deputati e leader di FdI in provincia di Salerno Edmondo Cirielli: “ E’ un candidato autorevole e – ricorda in un’intervista a La Città - due anni fa, nel Collegio Uninominale di Salerno-Cava-Valle dell’Irno, ha sfiorato l’elezione prendendo più voti anche di Piero De Luca”.

I dati delle elezioni politiche 2018

Esposito, sostenuto dal centrodestra unito, ottenne ben 45.229 preferenze (il 27.31%) superando il candidato del centrosinistra Piero De Luca (primogenito del governatore della Campania poi eletto nel listino bloccato di Caserta) che si fermò al 23.13% (38.305 preferenze). Ad essere eletto fu il deputato Nicola Provenza del Movimento Cinque Stelle con il 40.84% (67.635 preferenze).

Gli altri comuni

Nell’intervista Cirielli, fedelissimo di Giorgia Meloni, lancia anche due nomi per le prossime elezioni comunali di Battipaglia (Ugo Tozzi) e di Eboli (Damiano Cardiello), lasciando intendere che FdI, anche per le elezioni amministrative 2021, vuole recitare un ruolo da protagonista all’interno del centrodestra.