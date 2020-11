Elezioni comunali di Salerno: il M5S presenta liste e candidati

Il Movimento Cinque Stelle riscalda i motori in vista delle elezioni comunali di Salerno. Sabato 28 novembre, alle 10, i parlamentari Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza presenteranno i nomi e i relativi simboli delle liste che saranno in campo per tentare la conquista di Palazzo di Città. Si resta in attesa di conoscere la modalità con cui sarà individuato il candidato sindaco.

L’incontro

La conferenza stampa si svolgerà in modalità video collegamento. Gli operatori degli organi d'informazione che desiderino accreditarsi, possono inviare una mail, entro le 19 del 27 novembre, specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, numero della tessera giornalistica e testata.