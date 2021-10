Al via le verifiche sulle operazioni di scrutinio a Salerno, c'è un seggio conteso

Secondo “Salerno per i giovani” il seggio attualmente di "Per le persone e la comunità Napoli Sindaco" spetterebbe alla loro lista che avrebbe ottenuto non 3, ma 4 eletti. Una decina di voti potrebbero, dunque, modificare gli assetti del Consiglio

Insediato, presso il Comune di Salerno, il seggio centrale che avrà il compito di accertare che le operazioni di scrutinio si siano svolte regolarmente. Soprattutto per verificare se i voti attribuiti a sindaci, liste e candidati siano quelli reali.

Come osservato dal Quotidiano del Sud, tra i 22 assegnati c’è un seggio conteso, in particolare quello che al momento è stato attribuito a "Per le persone e la comunità Napoli Sindaco" e ha portato all’elezione di Giuseppe Gallozzi. Secondo “Salerno per i giovani” quel seggio spetterebbe alla loro lista che avrebbe ottenuto non 3, ma 4 eletti. Una decina di voti potrebbero, dunque, modificare gli assetti del Consiglio.