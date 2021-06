Elezioni ad Eboli, verso l'accordo Pd-M5S: l'annuncio di Adelizzi

Il deputato grillino: "Come ha sottolineato in più occasioni Giuseppe Conte, a capo del processo di rinascita del Movimento, bisogna puntare sul metodo Napoli, perché anche nella nostra città ci sono i presupposti per realizzare un Patto per Eboli"

Verso l’accordo Pd-M5S nella città di Eboli. A confermarlo è il deputato grillino Cosimo Adelizzi che guarda all’intesa politica già raggiunta dai due partiti nella città di Napoli.

L’annuncio

Il vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera del Movimento Cinque Stelle ha incontrato, nelle ultime settimane, tutti gli esponenti dei partiti del centrosinistra e delle forze civiche. “Ho avuto moltissimi incontri e ancora ne avrò nei prossimi giorni, sia con le forze politiche sia con esponenti della società civile - dichiara Adelizzi - Come rappresentante del Movimento 5 Stelle continuerò a confrontarmi con persone volenterose e capaci di poter contribuire in maniera sostanziale a un reale processo di rilancio per Eboli. C'è un dialogo acceso, animato da un forte desiderio di discontinuità che sta montando tra gli ebolitani, per uno scambio proficuo di idee e una comunione di intenti che devono consentirci di poter guardare con serenità al prossimo futuro. Terzo settore, sanità, sviluppo e transizione ecologica sono solo alcune delle nostre priorità. Come ha sottolineato in più occasioni Giuseppe Conte, a capo del processo di rinascita del Movimento, bisogna puntare sul metodo Napoli, perché anche nella nostra città ci sono i presupposti per realizzare un Patto per Eboli. Credo fermamente che ci siano le condizioni per formare una coalizione basata sul dialogo e sulla collaborazione fra Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, ed altre forze politiche e civiche che vogliono far parte di questo avvincente progetto. Dobbiamo lavorare a un programma per la città che sia ambizioso ma anche realizzabile, e puntare su un candidato condiviso che sia tanto carismatico quanto credibile, e che abbia le competenze per guidare la macchina comunale ed impiegare al meglio le risorse del Recovery Found”.

L'arrivo di Conte

L’ex primo ministro Giuseppe Conte sarà a Napoli, domani martedì 15 giugno, per sostenere il candidato sindaco Gaetano Manfredi. “Napoli tornerà a essere una grande capitale del Sud e del Mediterraneo”, ha affermato Conte, “Il raggiungimento di questo obiettivo è a portata di mano anche a Eboli. Troviamo insieme le migliori soluzioni e realizziamo questo appassionante progetto nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini ebolitani” conclude Adelizzi.