Amministrative ad Eboli, Cuozzo: “Occupazione e sviluppo sostenibile sono le priorità”

“Occupazione e sviluppo sostenibile, questa è la sfida che attende la città di Eboli”. Così, l’avvocato cassazionista, candidato consigliere comunale al Comune di Eboli con la lista “Idea Futuro” del candidato sindaco Antonio Cuomo e politico di centrodestra salernitano, Michele Cuozzo, annuncia l’idea di rilancio della cittadina della Piana del Sele. “Per rilanciare l’occupazione- spiega Cuozzo- è necessario mettere in atto una programmazione che sia capace di coniugare lo sfruttamento delle risorse naturali con la tutela dell’ambiente. Uno sviluppo green- chiosa il politico salernitano- è questa la sfida che ci attende insieme al candidato sindaco Cuomo, a partire dal 4 ottobre. La nostra città di Eboli- dice- con le sue risorse naturali come il mare, la piana e la sua posizione geografica, ha potenzialità importanti. Per questo -aggiunge- è necessario istituire un tavolo permanente di confronto per incentivare gli investimenti, attenzionando in particolar modo l’area del litorale marino che non può continuare ad essere terra di conquista”. E sul tema litorale, la parola d’orine di Cuozzo è riqualificazione –“Una politica attenta – sottolinea l’avvocato Michele Cuozzo- deve eliminare lo stato di degrado e di abbandono che da troppo tempo affliggono il litorale marino di Eboli, dando impulso all’occupazione e rispristinando sicurezza e legalità. Una seria riqualificazione programmata sul territorio -dice- farà da anello di congiunzione tra la città capoluogo e le mete turistiche della costiera cilentana. A questo- sottolinea- vanno aggiunte le eccellenze legate alla tipicità dei prodotti del territorio, dalla mozzarella ai prodotti agricoli che sono l’occasione per una sfida che Eboli può e deve vincere. Solo così, coniugando tutela dell’ambiente, sviluppo sostenibile e investendo in sicurezza e riqualificazione, Eboli vedrà il suo massimo sviluppo”.