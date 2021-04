Elezioni comunali ad Eboli, nuovi alleati per Damiano Cardiello: c'è Fratelli d'Italia

Si allarga e rafforza la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco civica di Eboli del giovane avvocato Damiano Cardiello. Dopo l’Udc e il Nuovo Psi, oggi è Fratelli d’Italia (il partito di Giorgia Meloni) ad ufficializzare l’intesa sul nome dell’ex consigliere comunale di opposizione, che può contare anche sul supporto di due liste civiche.

L’annuncio

La conferma arriva dal commissario ebolitano di FdI Vincenzo Morriello che spiega: “Tale scelta si pone lungo tre direttrici: la lunga storia di militanza e coerenza nel centro destra di quest’ultimo; la natura civica che da garanzie di una ampia coalizione a sostegno tesa ad includere e la totale disponibilità ad una collaborazione programmatica fatta di proposte condivise. Nella città di Eboli FdI sarà presente con una lista forte e identitaria che dia sostegno al progetto messo in campo, senza alcun veto nei confronti di altri partiti o associazioni del territorio. La prerogativa di un centro destra unito e allargato alle realtà civiche, di cui il

candidato sindaco è garanzia, sarà la carta vincente per il buon governo del territorio. La scelta di convergere su Damiano Cardiello è stata dettata dalla volontà di una scelta civica sulla quale ci si augura possano convergere anche gli altri partiti del centro destra. FdI, pur avendo tra i suoi iscritti personalità di grande rilievo che potevano essere proposti quali candidati sindaci, proprio per cercare l’unità del centro

destra, ha preferito convergere su un candidato capace di aggregare ulteriori segmenti della società cittadina”. Infine, Morriello annuncia: “Seguirà prossimamente una conferenza stampa di presentazione della lista alla

presenza del coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore e dei parlamentari Edmondo Cirielli e Antonio Iannone”.