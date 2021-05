Elezioni ad Eboli, Italexit propone come candida a sindaco Mariarosaria Andriuolo

Il coordinatore cittadino Vincenzo Forlenza, avvia la campagna di adesione al movimento, per far conoscere le idee ed i progetti di cui si fa portavoce il senatore Gianluigi Paragone

La discesa in campo

Il coordinatore cittadino, d’intesa con il coordinatore provinciale Cesare Guarini ed il coordinatore Regionale Armando Romano del movimento, palesa l’adesione di Italexit ad un progetto politico con idee e modi in antitesi rispetto al sistema precedente ed attuale, un progetto civico legato ad un gruppo il cui attivismo politico è presente da anni fattivamente sul territorio Ebolitano. Italexit Eboli, d’intesa con i vertici regionali e provinciali del movimento, si dichiara pronto a scendere in campo alle prossime elezioni comunali convergendo su una candidatura di rottura, espressione del suddetto progetto politico, qualora si dovesse trovare una quadra intorno al nome di Mariarosaria Andriuolo come candidata sindaco di Eboli.