Ente d'Ambito: eletto il nuovo Consiglio

Non c’è stata competizione, perché è stata presentata una sola lista: Insieme Ambiente. Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 e si sono concluse alle 18. Subito dopo è iniziato lo spoglio. Hanno votato 85 sindaci su 159 aventi diritto, di cui 7 su 9 per la fascia A; 38 su 42 per la fascia B e 40 su 108 per la fascia C