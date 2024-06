Si sono ufficialmente aperti alle ore 15 di i seggi a Salerno e in provincia sia per le elezioni europee e sia per le elezioni amministrative che coinvolgono ben 47 comuni del territorio. Le sezioni elettorali resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani (domenica 9 giugno) dalle 7 alle 23.

I dati sull’affluenza

ORE 23:

In aggiornamento