Doppio appuntamento oggi nell’Agro nocerino-sarnese per il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio candidato capolista all’europee nel collegio meridionale del mezzogiorno con la lista Stati Uniti d’Europa. Maraio sarà a Nocera Inferiore (18.30) in corso Vittorio Emanuele II presso l’atrio della biblioteca comunale per un comizio pubblico. In serata (20.30) sarà a Sarno in piazza Marconi al fianco del candidato a sindaco, Francesco Squillante e dei candidati della lista Psi al Comune di Sarno.