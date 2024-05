Felicia Gaudiano , già senatrice con il Movimento 5 Stelle, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Sud. "La nostra azione politica è guidata dai pilastri di pace, ambiente ed equità sociale" dichiara Gaudiano, che aggiunge: "Lavorerò instancabilmente per affrontare le sfide che definiranno il futuro del pianeta e delle prossime generazioni, prendendo il futuro dell'Europa nelle nostre mani. Il Movimento 5 Stelle conferma così il suo impegno per un'Europa più giusta, sostenibile e inclusiva, ponendo al centro del proprio agire politico il benessere dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente”.

Elezioni Europee, Gaudiano in campo con il M5S: “Impegno per il Sud e per un'Europa sostenibile”