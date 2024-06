Europee 2024, Alberico Gambino chiude la campagna elettorale nella sua Pagani

Per concludere la campagna elettorale che lo vede in corsa al Parlamento europeo sotto la bandiera di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino ha scelto la sua amata città natale di Pagani. L’appello al voto si terrà alle 20:30 a Largo de Felice - Via Malet. Accanto a lui ci sarà l'onorevole Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Sono stati mesi di intensa e appassionata campagna elettorale – ha detto Alberico Gambino – dove, insieme alla squadra che mi ha supportato, e con il prezioso sostegno del nostro capitano, il Vice Ministro Edmondo Cirielli, abbiamo girato in lungo e in largo il territorio per incontrare e ascoltare le persone, le imprese, i commercianti e gli artigiani, le associazioni e le realtà del territorio che rendono grande e viva la nostra terra. La campagna elettorale terminerà nella città di Pagani, in mezzo alla gente, la mia gente, incontrando le cittadine e i cittadini, con i tanti volontari che hanno dato un contributo fondamentale di generosità e partecipazione”.

“È un momento cruciale - conclude - abbiamo infatti la straordinaria opportunità di sostenere un governo di centrodestra in Europa, capeggiato dalla nostra leader Giorgia Meloni, che preserva e valorizza le eccellenze italiane nel mondo. L’8 e il 9 giugno saranno giornate cruciali, con il voto potremmo aprire nuove opportunità all'Italia ed al Sud”.