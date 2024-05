Elezioni Europee, a Salerno nasce il "comitato per Giorgia Meloni"

A Salerno è nato il "Comitato per Giorgia Meloni candidata per l'Europa". A presiederlo sarà Antonio Fasolino, mentre Giuseppe Fabbricatore ricoprirà il ruolo di segretario generale. "Attraverso il 'Comitato per Giorgia Meloni candidata per l'Europa' si cercherà di interessare e appassionare una quanto più larga fetta di popolazione che, votando e facendo votare Giorgia, darà maggiore solidità al governo italiano nelle sedi europee e contribuirà a far nascere un'Unione Europea a trazione conservatrice" spiegano i promotori. "Dare forza in Europa a Giorgia Meloni e al suo partito, Fratelli d'Italia, significa conferire stabilità al governo. L'Italia ha bisogno di un governo di legislatura, dal momento che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un governo meno di ogni due anni".