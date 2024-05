Elezioni Europee, Michele Santoro fa tappa al teatro Augusteo di Salerno

Il giornalista Michele Santoro, ideatore con Raniero La Valle della lista Pace Terra Dignità, sarà a Salerno sabato 25 maggio alle ore 21:00 al Teatro Augusteo. "La sua lista - si legge nella nota - ha come obiettivo rompere il silenzio sulla pace per una Europa di pace, che non continui ad alimentare il conflitto in Ucraina, e contro il genocidio di Gaza, una voce fuori dal coro".