Elezioni europee Pace Terra Dignità

Sabato 1 giugno 2024 alle ore 11,30 presso il bar Oro Nero in Piazza San Francesco a Salerno conferenza stampa in vista delle elezioni europee per la lista Pace Terra Dignità con Maurizio Acerbo segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Piernicola Pedicini europarlamentare, Laura Marchetti meridionalista, già sottosegretaria, candidati al Parlamento Europeo nella circoscrizione Sud.

I candidati interloquiranno con la stampa e i sostenitori su temi del programma e le prospettive per un'Europa di pace.