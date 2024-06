Elezioni europee e comunali 2024: i politici nei seggi a Salerno e provincia

Politici al voto oggi, sabato 8 giugno, a Salerno e in provincia per le elezioni europee. Nel pomeriggio ha votato il sindaco Vincenzo Napoli (Pd) presso il seggio 2 della scuola “Barra” sul lungomare Trieste. “Oggi e domani si vota per eleggere i membri italiani nel Parlamento Europeo. È un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare e scegliere i propri rappresentanti. Esprimiamo tutti il nostro consenso per decidere le sorti del nostro futuro.

Gli altri

Sempre nel pomeriggio, al voto anche il deputato del Pd Piero De Luca: “È sempre emozionante ed è importante esprimere il proprio voto. Difendiamo la nostra democrazia e le nostre libertà. Difendiamo il futuro dell'Europa e dell'Italia. Buon voto a tutte e tutti!”. A Pastena, presso la sezione 112, ha votato il consigliere comunale della Lega (candidato al parlamento Ue) Dante Santoro: "Io appena fatto il mio dovere… fatelo anche voi" ha scritto sui social.

A Cava de’ Tirreni, al seggio 55 della frazione di Sant’Anna, si è recato al voto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli (FdI). Sempre nella città metelliana ha votato anche la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. A Pagani, invece, ha votato il candidato al parlamento europeo, sempre di FdI, Alberico Gambino che lancia il suo appello al voto: "Non facciamo scegliere agli altri cio che "dobbiamo" scegliere noi. Io votando, ho scelto di scegliere".