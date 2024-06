Europee, Vannacci contestato a Salerno: "Porto il Rinascimento dei valori, dei princìpi e degli ideali"

Ultime ore di campagna elettorale in Italia in previsione delle prossime elezioni europee che si svolgeranno l'8 e 9 giugno. Il generale Roberto Vannacci questa mattina, è stato ospite in collegamento skype in una conferenza stampa che si è svolta a Salerno presso l'Hotel Polo Nautico. Nonostante le proteste da parte dei suoi oppositori, sedate dalla Polizia Municipale, i sostenitori del candidato indipendente della Lega per la circoscrizione Italia meridionale hanno raggiunto la sala. Presenti all'evento Onorevole Bruno Esposito, Presidente "Iniziativa Meridionale", Giovanni Papa, vice presidente del comitato "il Mondo al Contrario", Luigi Mercogliano, presidente regionale Campania "Il Mondo al Contrario" e Colonnello Fabio Filomeni, presidente nazionale "Il Mondo al Contrario". Ad aprire i lavori Cesare Guarini, presidente provinciale Salerno "Il Mondo al Contrario" che ha sottolineato la volontà e la voglia di trasparenza e di rinnovo nella politica e soprattutto ha chiesto al Generale Vannacci di valorizzare in Europa le virtù agroalimentari italiane, caratterista peculiare del sud Italia ma che sono continuamente messe in pericolo da leggi europee che ne impediscono il continuo e normale sviluppo.

Le dichiarazioni

"Accolgo con grande entusiasmo le parole di Cesare Guarini sulle nostre eccellenze agroalimentari e qualora arrivo al Parlamento Europeo, sicuramente sarà uno dei miei cavalli di battaglia. Il nostro meridione si è distinto negli anni per le sue eccellenze non solo agroalimentari, ma turistiche e di accoglienza - ha detto il Generale Roberto Vannacci in collegamento skype- Porto a Bruxelles il rinascimento dei valori, dei princìpi e degli ideali, con la promessa di cambiare nuovamente questa Europa dal pensiero unico per ritornare a una Europa sovrana". Durante la manifestazione sono intervenuti per un saluto Claudio Spinelli, responsabile regione Puglia "Il Mondo al Contrario" e due politici salernitani Sergio Valese e Angelo Retta.