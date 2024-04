Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si sono svolte Venerdì 19 aprile 2024 alle ore 15.30, presso la Sala “G. Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, le elezioni per il rinnovo del Coordinatore e del Consiglio direttivo del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani - Provincia di Salerno . Il consigliere, nonchè delegato provinciale, del Forum dei Giovani Città di Pontecagnano Faiano, Marco Rago è stato eletto consigliere di Area Centro del Coordinamento provinciale del forum dei giovani di Salerno. Un nuovo obiettivo raggiunto dal Forum dei Giovani Città di Pontecagnano Faiano, ma soprattutto un traguardo in più per la Città di Pontecagnano Faiano, che ritorna ad essere parte attiva nella compagine Provinciale. Cercando di apportare a quest'organo così importante, attraverso la figura del loro nuovo rappresentante, tutte le esperienze acquisite in anni di attivismo sul territorio, per lavorare in sinergia e al meglio per la comunità giovanile dei propri territori. Ecco le dichiarazioni del neo eletto Marco Rago: "Un percorso che arriva da lontano sia per l'esperienza associativa come Presidente dell'Associazione Freedom e poi anche come referente di Donation Italia. Un risultato molto importante per Pontecagnano Faiano, frutto di un forte lavoro di squadra. Soddisfatti i ragazzi del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano, che raggiungono un'altro obiettivo per la comunità di Pontecagnano Faiano che merita di essere in quest'organo, perchè negli anni ci si è sempre prodigati sia a livello territoriale che provinciale, con eventi ed iniziative volte a fare rete. I nostri obiettivi, come da programma elettorale, sono incentrati su questioni particolarmente rilevanti per questa fascia di età: Opportunità di lavoro e formazione, alloggio accessibile, partecipazione alla vita politica, ambiente e sostenibilità oltre a programmi relativi alla salute mentale e del benessere, ed infine la creazione di opportunità volte alla partecipazione alla sociale e culturale dei territori. Un augurio a tutti i nuovi eletti al consiglio provinciale e al coordinatore Rosario Madaio, sperando di raggiungere importanti traguardi insieme e un grazie ai ragazzi del Forum dei giovani di Pontecagnano Faiano che hanno creduto nella mia figura per questo ruolo sin dall'inizio del nostro insediamento." Giovanni Morra