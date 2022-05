Elezioni comunali del 12 giugno: liste consegnate, ecco i candidati a sindaco di Nocera Inferiore, San Severino e Agropoli

Consegnate le liste in vista delle elezioni comunali del 12 giugno: in provincia di Salerno, 3 i grandi comuni (superiori ai 15mila abitanti ndr) che apriranno le urne. Si tratta di Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore.

Mercato San Severino

I candidati sindaci a Mercato San Severino sono quattro, alias Antonio Somma (primo cittadino uscente) con tre liste civiche, il giovane avvocato Luigi Lupone con tre liste civiche, Giovanni Romano (già sindaco ed ex assessore regionale all’ambiente) con due liste civiche, Carmine Ansalone con due liste civiche.

Nocera Inferiore

Sei gli aspiranti sindaci a Nocera Inferiore: il centrosinistra appoggia Paolo De Maio con sei liste. Cinque liste per Antonio Romano (tra cui Fratelli d’Italia) e Tonia Lanzetta, quattro invece per Giovanni D’Alesssndro, una a testa per Erminia Maiorino (Potere al popolo) e Paolo Maiorino (Lega Nocera)

Agropoli

Quattro i candidati alla carica di sindaco ad Agropoli: il centrosinistra punta su Roberto Mutalipassi con sette liste tra cui quelle di Pd e Psi. A seguire, Massimo La Porta con quattro liste civiche, Elvira Serra con quattro liste tra cui quella di Fratelli d’Italia e Raffaele Pesce con due liste civiche.

Ha collaborato Roberto Junior Ler