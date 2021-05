Elezioni a Mercato San Severino: Romano prepara la candidatura a sindaco

La marcia di avvicinamento all’appuntamento elettorale del prossimo anno è già iniziata e l'ex sindaco ha già messo in moto la macchina organizzativa sul territorio del centro della Valle dell’Irno. Sono in corso incontri con i cittadini per la formazione delle liste e la stesura del programma di governo per la città