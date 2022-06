Lettera Villani sulle elezioni comunali: la replica di "Nocera in Movimento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Restiamo basiti!Ormai si è perso il vero senso della nascita del MoVimento 5 Stelle, oramai traghettato nel 2050.. Noi c'eravamo e credevamo, ma non abbiamo mai pensato si potesse arrivare a questo !!!Scopriamo, con non poco stupore, che ad un giorno dalla chiusura della campagna elettorale, il M5S 2050 "sostiene" uno dei 6 candidati sindaco e ne veniamo a conoscenza attraverso le parole, a tratti decisamente offensive per chi ha dato l’anima in questi 10 anni di attivismo, scritte dalla signora Villani, che entra a gamba tesa nelle dinamiche nocerine.Non è assolutamente vero che nessuno ha provato a fare qualcosa. A più riprese abbiamo cercato interlocuzioni ed abbiamo chiesto informazioni a chi siede nell'assise della Regione Campania ed altri, ma il nulla come risposta. Non ci si può lavare le mani, cara Villani, dopo quello che è successo a Nocera 5 anni fa con il consigliere eletto grazie ai voti ed al lavoro di 24 candidati, senza alcuna risposta dagli organi deputati alla risoluzione del problema, né una presa di posizione dei tanti parlamentari.Tutti, sollecitati ufficialmente ed informalmente, non hanno fatto nulla in 5 anni ne hanno dato uno straccio di risposta ...Una sola domanda rivolgiamo alla Villani, visto che le sue osservazioni, in sostanza, non meritano nessuna risposta, essendo fini a se stesse: per conto di chi rilascia tali dichiarazioni? Giuseppe Conte le ha dato il via libera, sollecitando un suo intervento, ufficializzato su carta intestata della Camera dei Deputati? Noi invece una richiesta di un candidato ufficiale l'abbiamo inviata attraverso Pasquale Milite (con prove documentate), e non è stata approvata dagli unici autorizzati a parlare, senza aver fornito una motivazione, valida o meno, pur sollecitata. Come mai la Villani decide di sostenere proprio quel candidato nelle cui liste non compare alcun attivista 5 Stelle e nemmeno ex? Riteniamo quello della Villani un comportamento decisamente grave e inopportuno, tra l'altro ad un solo giorno dalla chiusura della campagna elettorale.

Il gruppo Nocera in MoVimento