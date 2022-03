Elezioni comunali a Nocera Inferiore: "La Ginestra" si schiera al fianco di Tonia Lanzetta

Politica in fermento a Nocera Inferiore in vista delle prossime elezioni comunali di primavera. Mentre il numero degli aspiranti primi cittadini è destinato ancora ad aumentare, si vanno delineando gli schieramenti. Il movimento politico "La Ginestra" annuncia che "concorrerà in maniera attiva" alla corsa elettorale nei prossimi mesi supportando il progetto civico promosso da Tonia Lanzetta.

"Abbiamo quindi intrapreso la strada descritta, in primis perché riconosciamo nella figura del candidato sindaco Lanzetta, la sua esperienza politica, il rispetto mostrato per le istituzioni e, non ultima, la serietà con cui ha condotto il precedente mandato in opposizione: in modo attivo e propositivo. Il nostro principale obiettivo sarà proporre e attuare sul campo specifiche linee politiche, in seno ad ambiente e cultura. Con la coalizione scelta abbiamo trovato piena aderenza su questi temi irrinunciabili. Temi facenti parte del programma elettorale, che non deve e non dovrà mai essere solo una vuota promessa, come a lungo è accaduto a Nocera Inferiore e con le ultime amministrazioni. Ambiente significa vita. Politica vuol dire fare. Ma fare per bene. E noi vogliamo fare del bene a questa città in cui la vita viene meno fra miasmi e polveri sottili. Non abbiamo più tempo: dobbiamo agire. E noi siamo l’azione, noi siamo La Ginestra”.