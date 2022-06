"A Nocera e nell'Agro spero che i cittadini scelgano il cambiamento": la lettera della Villani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Di seguito, la lettera aperta della Deputata Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle:

“È un vero peccato che il MoVimento 5 Stelle a Nocera Inferiore non sia presente con il proprio simbolo e con i propri candidati in questa competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. Come tutti sanno, il Movimento 5 stelle sta attraversando una fase di riorganizzazione e di innovazione: come politici stiamo cercando di strutturarci sui territori per finalizzare e ottimizzare la nostra azione politico istituzionale in favore della collettività. Questa necessaria innovazione, questo rinnovamento, non è solo una scelta politica ma rappresenta lo strumento indispensabile per superare le contraddizioni di una forza politica di rottura diventata forza di governo. Purtroppo se non si percepisce l’ essenza di questo nuovo corso, non si può comprendere a pieno l’idea fondante del Movimento che esiste per lavorare e tutelare gli interessi dei cittadini. Se non si è forza di governo, è difficile incidere sulle scelte politiche e, questo, lo si ottiene solo dialogando e confrontandosi con le altre forze politiche sane presenti sui territori. Urlare alla luna porta consensi ma non porta risultati. A Nocera Inferiore, non c’è , come in altri Comuni, un vero e proprio gruppo del Movimento 5 stelle: troppi interessi personali, troppe divergenze e contrapposizioni hanno portato divisioni e fratture. Tuttavia, ciò che maggiormente ha influito sulla nostra assenza sul territorio nocerino è stata la mancanza di visione e di attenzione nei confronti di una forza politica che sta cercando faticosamente di superare le contraddizioni di un movimento di opposizione e di rottura diventato forza di governo matura e responsabile. Questa scarsa apertura al cambiamento ha portato divisioni e contrasti che, naturalmente, hanno impedito la crescita di un gruppo organizzato e fattivamente impegnato sul territorio. Non si può essere attivisti del Movimento a giorni alterni o secondo le proprie convenienze, non esistono due movimenti quello “storico” e quello nuovo. Il Movimento 5 stelle è uno ed è rappresentato dal nostro capo politico Giuseppe Conte e dai parlamentari eletti che sono rimasti nel Movimento, continuando a lavorare con disciplina e onore per il bene del Paese. Ora nel momento in cui i sedicenti attivisti decidono di non riconoscersi all’interno del Movimento e non seguono la linea politica dettata dal capo politico evidentemente sono altro, ma non sono il Movimento. In molti territori questo cambiamento è stato condiviso grazie alla presenza di persone impegnate per il bene della comunità, attivisti che, al di là delle divergenze di opinioni, hanno continuato a lavorare con responsabilità e passione, fianco a fianco dei loro rappresentanti in Parlamento o in altre istituzioni. In altri territori questo non è avvenuto ed è giusto quindi, che non si presentino liste. Ciò nondimeno laddove gli attivisti hanno deciso di candidare loro rappresentanti in liste civiche vicino al Movimento, non hanno avuto problemi a chiedere la certificazione e l’utilizzo del simbolo, così come è avvenuto a Castel San Giorgio con la candidata Antonia Salvati del Movimento 5 stelle che sosteniamo con convinzione. A Nocera Inferiore, purtroppo, questo non è avvenuto, nessuno ci ha contattati, nessuno si è proposto e dunque non abbiamo nessun rappresentante del Movimento 5 stelle candidato in nessuna lista civica. Per tutti questi motivi, in qualità di Parlamentare del territorio, voglio precisare che a Nocera Inferiore nessun candidato in liste civiche è legittimato a parlare in nome e per conto del Movimento 5 stelle. In questa fase di rinnovamento per il MoVimento 5 Stelle con Giuseppe Conte Presidente, stiamo iniziando a ricostruire sui territori, mirando alla nascita di una nuova struttura che possa essere vicino ai bisogni dei cittadini. In questi mesi, i gruppi territoriali si stanno rinforzando e stanno ricostituendo sé stessi in una nuova forma.

Ad uno sguardo attento non sfuggirà che , in questa competizione elettorale, è presente, tuttavia, una coalizione di liste civiche che rispecchia i valori e i principi fondamentali del Movimento 5 stelle: il rispetto assoluto della legalità, l’onestà, la trasparenza dell’azione politica ed amministrativa, rappresentano alcuni dei punti programmatici delle liste a sostegno del candidato Giovanni D’Alessandro. Il suo programma potrebbe rappresentare quel rinnovamento che il Movimento 5 stelle auspica. A questa nuova forza politica è rivolta particolarmente la nostra attenzione, con la speranza che gli elettori Nocerini sappiano cogliere l’opportunità che le elezioni amministrative rappresentano per il governo della loro città. Una cosa è certa, noi saremo sempre al fianco di tutti coloro che saranno premiati dal risultato elettorale con la convinzione che solo unendo le nostre forze possiamo raggiungere i risultati sperati in favore dei cittadini”.

On. Virginia Villani