Sapri, Piero De Luca (Pd): “Porto e ospedale fondamentali per il territorio”

“Oggi ho incontrato il sindaco e gli amministratori del Comune di Sapri. Abbiamo avuto modo di condividere l'importanza di questo appuntamento elettorale in particolare per il Mezzogiorno. Dobbiamo difenderci dal tentativo della destra di bloccare fondi e tagliare risorse importanti per lo sviluppo di questo territorio. Sarà decisivo realizzare quanto prima gli interventi da circa 4 milioni di euro già destinati al Porto di Sapri, per la riqualificazione e la valorizzazione dell'infrastruttura portuale insieme alla realizzazione di un terminal intermodale". Lo ha detto Piero De Luca (Pd) che ha sottolineato come quei "fondi siano indispensabili per lo sviluppo di un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo del territorio, che va sostenuto anche attraverso il mantenimento dell’attuale servizio di alta velocità e collegamento con i maggiori centri. Lo stesso vale per il sostegno all'Ospedale, in cui sta andando avanti il percorso per l'apertura di un polo oncologico in collaborazione con il Pascale di Napoli, e per il quale dobbiamo impegnarci, verificando anche la possibilità di specifici interventi legislativi nazionali che consentano di mantenere aperti in futuro, garantendo sicurezza ed efficacia delle prestazioni, i reparti di ostetricia e ginecologia per i punti nascita di presidi simili".

