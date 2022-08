Elezioni, Piero De Luca: "Revisione Pnrr è attacco al Sud, la Destra cala la maschera"

"Con il passare dei giorni iniziano a cadere le maschere e ad emergere le vere intenzioni degli schieramenti in campo, e la destra si dimostra per quello che è: una colazione pericolosa per il rilancio dell’Italia e in particolare del Sud. Non solo ha votato contro la risoluzione del Next Generation EU e del Pnrr, fondamentale per l’Italia, ma adesso in campagna elettorale sostengono che quel Piano vada addirittura cestinato e riscritto da zero": lo ha detto Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera. "Forse gli amici della destra non si rendono conto di cosa significhi, non capiscono che con la loro propaganda rischiano soltanto di far perdere ai cittadini italiani miliardi di euro che noi abbiamo ottenuto in Europa per scuole, asili, ospedali, ferrovie, infrastrutture, ambiente e digitale, penalizzando soprattutto il Mezzogiorno”, ha aggiunto.

L'attacco a Salvini