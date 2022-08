Azione Battipaglia: "Cresce l'interesse nei confronti del nostro progetto"

Vincenzo Cennamo, membro di Battipaglia in Azione, commenta le ultime dichiarazioni di voto pubbliche, da parte di esponenti del territorio, a favore del terzo polo. "Il gruppo di Battipaglia in Azione - scrive il comitato cittadino - accoglie con grande soddisfazione il crescere dell'interesse verso il progetto politico che rappresentiamo e per cui lavoriamo da molti mesi".

"Pronti ad ascoltare tutti"

"Noi siamo qui - prosegue ancora la nota del comitato cittadino - pronti ad ascoltare chiunque si senta di condividere i nostri valori di competenza, serietà e pragmatismo. L'appuntamento elettorale è imminente, e riteniamo che l'attenzione di tutti coloro che credono nel nostro progetto debba essere rivolta verso esso; in gioco non c'è il futuro nostro o di Italia Viva, ma di un territorio che ha bisogno di ripartire".