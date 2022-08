Elezioni politiche 2022, ecco i candidati salernitani di Forza Italia

Ufficializzati i candidati di Forza Italia alla Camera ed al Senato nei collegi plurinominali.

Le candidature

Capolista al Senato Annamaria Bernini, attuale capogruppo forzista a Palazzo Madama. In lista con lei Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa e Carmine De Angelis. Alla Camera il capolista è invece Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e cittadino onorario di Vietri Sul Mare. A seguire Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, Tullio Ferrante e Teresa Formisano (consigliera comunale a Scafati). Tajani e Fascina sono stati inseriti in altre liste plurinominali, quindi è probabile che lascino il posto agli altri candidati nel caso in cui scatti il seggio.

Esclusioni eccellenti

Due le esclusioni che saltano all'occhio nelle liste forziste. La prima è quella della parlamentare uscente Marzia Ferraioli, che nel 2018 fu eletta nel collegio uninominale del Cilento. La seconda è quella di Nicola Acunzo, eletto alla Camera col Movimento Cinque Stelle e di recente passato nelle fila azzurre. Fuori dalla lista anche l'ex commissario regionale Domenico De Siano.