Elezioni politiche 2022, ecco i candidati salernitani di "Noi Moderati"

I rappresentanti di “Noi Moderati”, la quarta gamba della coalizione di centrodestra, hanno presentato, questa mattina, la lista dei candidati per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica

I nomi in corsa

Per la Camera, al primo posto c’è l’avvocato Massimiliano Marotta (figlio di Nino, già parlamentare ed ex componente del Csm); seguono Elena Oliva, Gianpaolo Lupo e Teresa Basile. Per il Senato, troviamo Annalisa Iaccarino, Giuseppe La Brocca, Marianna Quaranta, Luigi Cerruti.

La lista centista

A promuovere la lista unitaria a livello nazionali sono stati l'Udc con Lorenzo Cesa, Noi con l'Italia con Maurizio Lupi, Italia al Centro con Giovanni Toti e Coraggio Italia con Luigi Brugnaro.