Elezioni politiche, a Salerno il gazebo del movimento giovanile di Forza Italia

Venerdì 2 Settembre 2022 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 presso il Lungomare Trieste (angolo via Velia) il movimento giovanile di Forza Italia Salerno organizzerà un gazebo informativo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

"Siamo felici di poter contribuire a questa campagna elettorale" dichiara Pietro Costabile, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno “Forza Italia è determinata su temi importanti che da sempre stanno a cuore ai nostri candidati e a tutto l’elettorato che da oltre ventotto anni rappresentiamo. Come giovani ci sentiamo coinvolti in un processo di rinnovamento del partito che riscontra qui nella nostra provincia grande entusiasmo e voglia di darsi da fare per questa sfida elettorale ”.

Saranno presenti all'iniziativa i dirigenti del partito, i candidati e gli amministratori locali. La stampa è inivitata a partecipare .