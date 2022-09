Elezioni Politiche 2022/Le interviste ai candidati salernitani

Tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre: urne aperte dalle ore 7 alle 23. A seguito della riforma costituzionale approvata nel settembre del 2020, è prevista la riduzione del numero di parlamentari. Verranno eletti 400 deputati e 200 senatori: nei collegi italiani saranno 392 i deputati e 196 i senatori. Un terzo con il maggioritario, o uninominale, e due terzi con il proporzionale, o plurinominale. Per la prima volta, inoltre, anche chi ha meno di 25 anni potrà esprimere il suo voto per il Senato. Di seguito, il nostro giro di interviste ai candidati salernitani all'uninominale di questa tornata elettorale (resisi disponibili a rilasciare dichiarazioni ndr).

CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

UNINOMINALE SALERNO

Centrosinistra: Fulvio Bonavitacola

Centrodestra: Pino Bicchelli

Italia Viva/Azione: Corrado Naddeo

Movimento 5 Stelle: Giuseppe Benevento

Unione Popolare: Simona Libera Scocozza

Italexit: Cristina Coccia

Noi di Centro: Oreste Agosto

CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

UNINOMINALE SALERNO

Centrosinistra: Anna Petrone

Centrodestra: Antonio Iannone

Italia Viva/Azione: Luigi Casciello

Movimento 5 Stelle: Francesco Castiello

Unione Popolare: Lorenzo Forte

Italexit: Nicola Massimo

Noi di Centro: Antonio Pierri

Sovranisti: Gennaro (Thiago) Nenna