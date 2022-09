Elezioni politiche 2022, Unione Popolare presenta i candidati salernitani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 3 Settembre alle 10.30 presso il Bar White di Via Matteo Galliano a Salerno i candidati e le candidate di Unione Popolare si presenteranno alla città.

L’unico programma pacifista e contro le guerre, per la fratellanza universale, la giustizia sociale, economica ed ambientale, contro corruzioni e mafie. È un programma scritto per chi aspetta troppo tempo per essere curato, intrappolato nelle code infinite della nostra sanità maltrattata. Per chi è rimasto senza lavoro, per chi lavora troppe ore percependo salari da fame- Per chi è contrario alla guerra, e vuole un impegno serio per una soluzione diplomatica. Per chi pensa che le enormi disuguaglianze sociali del mondo di oggi siano tanto ingiuste quanto inefficienti per l'economia.

Dopo il grande risultato delle 60mila firme raccolte in tutto il paese per la presentazione della lista in tutte le circoscrizioni da Nord a Sud, anche sul nostro territorio centinaia di attivisti sono pronti a lanciare un programma di iniziative e incontri per far conoscere il progetto di Unione Popolare con Luigi De Magistris, le proposte per un salario minimo, per una reale transizione ecologica e per rispondere ai bisogni di una enorme fetta di popolazione che ha perso fiducia nella politica e nel momento elettorale.