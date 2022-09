Politiche 2022, tappa di Tajani ad Angri per incontrare gli elettori di Forza Italia

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani tornerà questo fine settimana in Campania per incontrare amministratori e militanti.

La tappa nell'Agro

Tra i vari appuntamenti, c’è una tappa anche in provincia di Salerno. Alle 17, infatti, sarà ad Angri per partecipare ad una manifestazione organizzata in Piazza Doria presso la Casa dei Cittadino. Con lui ci sarà il coordinatore regionale di Fi Fulvio Martusciello, il coordinatore cittadino Ciro Calabrese e il co-coordinatore Giuseppe Ariaudo. Sarà presente anche la dirigenza provinciale del partito.