Elezioni politiche, Adinolfi (FI): "Ruolo determinante, ora subito al lavoro”

“Forza Italia ha avuto un ruolo determinante per la vittoria del centro-destra e ora, con grande senso di responsabilità, siamo pronti a lavorare per il bene del nostro Paese. Si apre una nuova fase per l’Italia, che ha voglia di ripartire, proprio come ci hanno chiesto a gran voce i nostri elettori. E sono sicura che il centro-destra ha le competenze giuste per tirare fuori il Paese dalla crisi che sta attraversando”. Così l’eurodeputata salernitana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, commenta il voto elettorale.

“È stata una campagna elettorale atipica, breve ed estiva, con la guida del coordinatore regionale Fulvio Martusciello in Campania è stata cruciale, caratterizzata da un grande lavoro di squadra e soprattutto da tanti incontri e confronti, con cittadini, imprese, associazioni di categoria, per ascoltare le loro reali esigenze - aggiunge l’eurodeputata - La presenza di Antonio Tajani, oltre a quella del presidente Berlusconi, rappresenta un valore aggiunto poiché le sfide che ci attendono richiedono competenza ed esperienza.”

“Al di là delle formazioni, è fondamentale subito rimboccarsi le maniche e lavorare perché i problemi del Paese da risolvere sono tanti, in primis i rincari energetici che gravano su famiglie e imprese. A loro dobbiamo risposte immediate” conclude il vice coordinatore regionale