Politiche 2022, Morra: "Il voto dei cittadini è sacro, ha vinto Meloni. Buon lavoro a tutti"

“Da sindaco e da consigliere comunale prima, conosco il valore del voto espresso dai cittadini: in quella scheda sono riposte speranze e desideri ma anche la fiducia che viene affidata ad una persona o ad un partito. Non sottovalutiamo mai l’importanza del voto come anche la sua sacralità perchè quando a decidere è il popolo bisogna solo prendere atto e comportarsi di conseguenza. Domenica gli Italiani hanno scelto il centro destra, hanno premiato Giorgia Meloni, portando Fratelli d’Italia, un partito nato nel 2012, ad essere il più votato. Agli eletti ed alle elette nelle liste di Fdi, come anche a chi ha vinto le elezioni con il simbolo della Lega, di Forza Italia e di Noi Moderati va il mio augurio di buon lavoro.” Lo scrive il sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale Francesco Morra alla luce dell’esito delle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno visto prevalere il centrodestra a livello nazionale e anche in provincia di Salerno.

Gli auguri ai parlamentari

Morra si rivolge anche ai partiti che siederanno tra i banchi della minoranza: “Lo stesso augurio lo rivolgo anche a chi è stato eletto nei partiti che saranno opposizione in Parlamento: dal Partito Democratico ad Azione-Italia Viva, per finire con il Movimento 5 Stelle. E’ questo il senso della democrazia, dell’alternanza ma anche del controllo che l’opposizione esercita nei confronti di chi governa: negli ultimi 4 anni abbiamo assistito alla nascita di maggioranze ibride che, in un modo o nell’altro, alla fine hanno dimostrato che acqua ed olio, per quanto si possa mescolare, non finiranno mai per unirsi. A noi Sindaci interessa poco il colore politico del Governo: certo, puo’ esserci una motivazione personale, ma l’istituzione che rappresentiamo ci impone di essere pronti a collaborare con tutti, di essere anche critici con chi non fa gli interessi degli italiani. Resta, però, un dato politico al quale intendo dare qualche riga di riflessione: la Legge Elettorale che, dopo il taglio dei parlamentari, andrebbe rivista per garantire un migliore collegamento tra l’eletto e gli elettori. Intanto auguri di buon lavoro a tutti i nostri parlamentari eletti: Imma Vietri, Piero De Luca, Edmondo Cirielli, Franco Mari, Anna Bilotti, Antonio D’Alessio, Mara Carfagna, Antonio Iannone, Franco Castiello, Guido Milanese, Pino Bicchielli ed Attilio Pierro”.