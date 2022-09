Politiche 2022, Piero De Luca: "Scuola grande priorità del Paese"

Dopo essersi dichiarato "convinto di poter vincere" il candidato Pd alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Salerno-Avellino, Piero De Luca, interviene sul tema scuolain un incontro a Salerno dal tema "Il futuro della scuola democratica e progressista".

La scuola

"La scuola - afferma De Luca - è una delle grandi priorità del Paese, il motore dell'Italia. È un tema sul quale tutte le forze politiche dovrebbero lavorare e ragionare insieme. Invece mi sembra che il Partito Democratico sia l'unico partito che abbia messo il tema della scuola al cuore del proprio programma per costruire l'Italia del futuro. Dobbiamo ripartire dalle competenze, dalla formazione, dall'educazione dei nostri giovani con un grande investimento legato al sostegno agli insegnanti, una delle nostre proposte e' aumentare lo stipendio agli insegnanti per portarlo ai livelli europei, ma anche un grande investimento sulle strutture scolastiche anche attraverso i fondi del Pnrr. Quei fondi che la destra vuole tagliare, togliere all'intero Paese e soprattutto al Mezzogiorno. Per noi e' fondamentale investire sulla scuola, sulla cultura dei nostri giovani per creare cittadini competenti, capaci di dare una mano nella costruzione del futuro dell'Italia".